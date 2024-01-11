Действующий чемпион Германии "Бавария" подписала контракт с центральным защитником "Тоттенхэма" Эриком Дайером. Условия сделки - аренда до лета 2024-го года с правом выкупа. Универсальный защитник, способный сыграть как в центре защиты, так и на правом фланге, стал первым новичком "Баварии" в зимнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Дайер был основным защитником "Тоттенхэма" при Конте, провел в английской Премьер-лиге 33 матча, забил 2 мяча и оформил 1 ассист. В текущем сезоне защитник потерял место в составе с приходом нового главного тренера Энджа Постекоглу. В текущем розыгрыше в активе Дайера лишь 198 минут в 4-х матчах АПЛ.
Источник: официальный сайт "Баварии"
Защитник "Тоттенхэма" Дайер перешел в "Баварию"
Английский защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер продолжит карьеру в составе мюнхенской "Баварии".
Фото: официальный сайт "Баварии"