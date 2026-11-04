"Не нужно никуда дергаться". Пильгуй - об игре Батракова за "Галатасарай"

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился с Rusfootball.info мнением об успехах полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в Лиге чемпионов.

Фото: ФК "Галатасарай"

- Каким видится дальнейшее будущее Батракова после таких успехов? Футболист недолго в команде, а уже так классно играет.



- Если он умеет играть, то не имеет значения, сколько он в команде. Я только радуюсь, что у него дело пошло, что он в основном составе, освоился и прижился. Думаю, что дальше Батраков будет только расти.



- До чего он может дорасти?



- Это не только от него зависит: это связано, с тем как клуб будет выступать. Если будут дальше серьезные успехи у клуба, то и он будет развиваться. Все взаимосвязано.



Потенциал большой: он приехал в незнакомую обстановку, но быстро адаптировался. Не каждый такое может потянуть. Как я понимаю по комментариям, в самом начале, когда он только туда приехал, ему было там не очень уютно. Но раз у него быстро пошли игра и голы - значит, он прижился и все нормально. Все это пойдет ему в плюс.



- Через какое время он может попасть в топовый клуб?



- Можно попасть в топовый клуб, но у тебя там не сложится. Поэтому думаю, что Батракову сейчас не надо никуда дёргаться: нужно стараться вместе с "Галатасараем" завоевать какие-то позиции на европейском уровне. А переходить из клуба в клуб - не всегда хорошо.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info