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"Наверное, это была основная идея, когда "Локомотив" его приглашал. Агент Джикии - о роли защитника

Агент защитника "Локомотива" Георгия Джикии Владимир Кузьмичев высказался об игре своего клиента в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Георгий приносит огромную пользу в раздевалке – он опытный игрок, воспитанник "Локомотива".

Наверное, это была основная идея, когда "Локомотив" его приглашал, чтобы он громадный опыт, который имеет, смог передать своим молодым коллегам, чтобы рядом с ним ребята чувствовали себя более уверенно", – сказал Кузьмичев.

Георгий Джикия присоединился к "Локомотиву" в минувшее летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Действующее трудовое соглашение центрального защитника с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона. В составе "железнодорожников" игрок провел 4 матча в РПЛ и 4 встречи в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями за 472 минуты. В этом месяце Джикии исполнился 33 года.

Источник: "РИА Новости"

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