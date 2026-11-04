"Наверное, это была основная идея, когда "Локомотив" его приглашал. Агент Джикии - о роли защитника

Наверное, это была основная идея, когда "Локомотив" его приглашал, чтобы он громадный опыт, который имеет, смог передать своим молодым коллегам, чтобы рядом с ним ребята чувствовали себя более уверенно", – сказал Кузьмичев.
Георгий Джикия присоединился к "Локомотиву" в минувшее летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Действующее трудовое соглашение центрального защитника с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона. В составе "железнодорожников" игрок провел 4 матча в РПЛ и 4 встречи в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями за 472 минуты. В этом месяце Джикии исполнился 33 года.
Источник: "РИА Новости"