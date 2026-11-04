"Наверное, это была основная идея, когда "Локомотив" его приглашал. Агент Джикии - о роли защитника

Фото: ФК "Локомотив"

Наверное, это была основная идея, когда "Локомотив" его приглашал, чтобы он громадный опыт, который имеет, смог передать своим молодым коллегам, чтобы рядом с ним ребята чувствовали себя более уверенно", – сказал Кузьмичев.