"Возможно, уход Черчесова будет нам на руку". Игрок "Родины" - перед матчем с "Ахматом"

"Возможно, уход главного тренера «Ахмата» будет нам на руку.
Потому что теперь они больше сконцентрированы на этих вещах, а нам нужно собраться и выиграть этот матч", - сказал Рейна.
Столичная "Родина" сыграет с "Ахматом" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в эту субботу, 7 ноября, и пройдет на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.
Напомним, на днях грозненский клуб объявил об уходе Станислава Черчесова. Команду возглавил Ролан Гусев.
Источник: "Чемпионат"