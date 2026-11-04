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"Возможно, уход Черчесова будет нам на руку". Игрок "Родины" - перед матчем с "Ахматом"

Полузащитник "Родины" Йорди Рейна высказался о предстоящей игре 14-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Родина"
"Возможно, уход главного тренера «Ахмата» будет нам на руку.

Потому что теперь они больше сконцентрированы на этих вещах, а нам нужно собраться и выиграть этот матч", - сказал Рейна.

Столичная "Родина" сыграет с "Ахматом" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в эту субботу, 7 ноября, и пройдет на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Напомним, на днях грозненский клуб объявил об уходе Станислава Черчесова. Команду возглавил Ролан Гусев.

Источник: "Чемпионат"

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