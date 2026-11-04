Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, на должность врача-физиотерапевта первой команды переведен Марат Насрулаев, работавший с молодежкой "армейцев".
В связи с этим позицию в молодежной команде занял Ибрагим Алиев, ранее работавший врачом в академии красно-синих.
Ранее сообщалось, что ЦСКА покинул Георгий Малякин, который получил должность руководителя медицинского департамента в "Родине".
ЦСКА сообщил об изменениях в медицинском штабе
В медицинском департаменте ЦСКА произошли изменения.
Фото: ПФК ЦСКА