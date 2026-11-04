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ЦСКА сообщил об изменениях в медицинском штабе

В медицинском департаменте ЦСКА произошли изменения.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, на должность врача-физиотерапевта первой команды переведен Марат Насрулаев, работавший с молодежкой "армейцев".

В связи с этим позицию в молодежной команде занял Ибрагим Алиев, ранее работавший врачом в академии красно-синих.

Ранее сообщалось, что ЦСКА покинул Георгий Малякин, который получил должность руководителя медицинского департамента в "Родине".

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