Главным героем встречи стал Джейми Левелинг, оформивший дубль уже в первом тайме - форвард отличился на 7-й и 45-й минутах. Ещё до перерыва мяч в ворота хозяев забили Максимилиан Миттельштедт, реализовавший пенальти на 29-й минуте, и Дениз Ундав (45+2).
"Байер" сумел ответить лишь одним голом в середине второго тайма.
После этого тура обе команды имеют по 29 очков. "Байер" опустился на четвёртую строчку турнирной таблицы, а "Штутгарт" идёт пятым.
"Штутгарт" разгромил "Байер" на выезде
"Штутгарт" добился крупной гостевой победы над "Байером" в матче 16-го тура Бундеслиги - 4:1.
Фото: Getty Images