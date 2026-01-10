"Штутгарт" разгромил "Байер" на выезде

"Штутгарт" добился крупной гостевой победы над "Байером" в матче 16-го тура Бундеслиги - 4:1.

Фото: Getty Images

Главным героем встречи стал Джейми Левелинг, оформивший дубль уже в первом тайме - форвард отличился на 7-й и 45-й минутах. Ещё до перерыва мяч в ворота хозяев забили Максимилиан Миттельштедт, реализовавший пенальти на 29-й минуте, и Дениз Ундав (45+2).



"Байер" сумел ответить лишь одним голом в середине второго тайма.



После этого тура обе команды имеют по 29 очков. "Байер" опустился на четвёртую строчку турнирной таблицы, а "Штутгарт" идёт пятым.

