Встреча завершилась со счётом 1:1.
Счёт был открыт во втором тайме. На 66-й минуте форвард гостей Ян Диоманде вывел "Лейпциг" вперёд. Хозяева сумели спастись в самой концовке встречи - на третьей добавленной минуте Мартейн Карс реализовал пенальти.
По итогам тура "Лейпциг" набрал 36 очков и поднялся на четвёртое место, "Санкт-Паули", в свою очередь, с 14 очками располагается на 17-й позиции Бундеслиги.
"Лейпциг" упустил победу над "Санкт-Паули" в концовке матча
"Лейпциг" поделил очки с "Санкт-Паули" в поединке 16-го тура чемпионата Германии.
Фото: Getty Images