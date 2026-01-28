"Лейпциг" упустил победу над "Санкт-Паули" в концовке матча

"Лейпциг" поделил очки с "Санкт-Паули" в поединке 16-го тура чемпионата Германии.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счётом 1:1.



Счёт был открыт во втором тайме. На 66-й минуте форвард гостей Ян Диоманде вывел "Лейпциг" вперёд. Хозяева сумели спастись в самой концовке встречи - на третьей добавленной минуте Мартейн Карс реализовал пенальти.



По итогам тура "Лейпциг" набрал 36 очков и поднялся на четвёртое место, "Санкт-Паули", в свою очередь, с 14 очками располагается на 17-й позиции Бундеслиги.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



РБ Лейпциг