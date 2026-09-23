Эриксен, ранее потерявший сознание во время матча, покинул "Вольфсбург"

Бывший футболист "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен покинул немецкий клуб после инцидента с потерей сознания во время матча.

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"Глава Кристиана Эриксена в "Вольфсбурге" подошла к концу", - написано на сайте клуба.

Кристиан Эриксен выступал за немецкий клуб с сентября 2025 года. На его счету 34 матча, 3 гола и 10 результативных передач во всех турнирах прошедшего сезона.7 июня 2026 года полузащитник потерял сознание во время игры между национальными командами Дании и Украины. Ранее, в июне 2021, у него остановилось сердце во время матча Дания - Финляндия в рамках чемпионата Европы. После этой ситуации ему поставили кардиостимулятор.