Орлов призвал "Зенит" делать ставку на россиян

"Жерсон двигался как ветеран. Он просто такой футболист. Дальше - Дуран. И вот сейчас Аугусто. Сколько уже времени прошло, а пользы-то никакой.
А если костяк российский в команде, то легионеры будут вынуждены показывать всё, на что способны, ради попадания в состав", - сказал Орлов "РБ Спорту".
На данный момент в основной команде петербургского "Зенита" находятся 13 футболистов с российским гражданством и 11 иностранных игроков (7 граждан Бразилии, 2 колумбийца, 1 аргентинец и 1 казахстанец).
Сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков в 9 матчах.