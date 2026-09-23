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Орлов призвал "Зенит" делать ставку на россиян

Комментатор Геннадий Орлов высказался о легионерах и российских футболистах в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
Геннадий Орлов считает, что российский костяк будет заставлять легионеров выкладываться на максимум.

"Жерсон двигался как ветеран. Он просто такой футболист. Дальше - Дуран. И вот сейчас Аугусто. Сколько уже времени прошло, а пользы-то никакой.

А если костяк российский в команде, то легионеры будут вынуждены показывать всё, на что способны, ради попадания в состав", - сказал Орлов "РБ Спорту".

На данный момент в основной команде петербургского "Зенита" находятся 13 футболистов с российским гражданством и 11 иностранных игроков (7 граждан Бразилии, 2 колумбийца, 1 аргентинец и 1 казахстанец).

Сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков в 9 матчах.

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