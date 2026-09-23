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Мостовой объяснил успехи "Динамо" в этом сезоне

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой рассказал, почему московское "Динамо" успешно начало сезон.
Фото: ФК "Динамо"
Александр Мостовой считает, что бело-голубые стали хорошо играть, так как начали действовать без пафоса и шума.

"Динамо" надо хвалить, но не надо перехваливать. То, что делает "Динамо" сейчас, - правильно, в отличие от прошедшего чемпионата: там решили (действовать) пафосом, лайками и подписчиками, как это сейчас модно.

А теперь мы видим, что команда спокойно, правильно играет, получает удовольствие. Результат есть без шума и пыли - то, что и нужно делать", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

На данный момент московское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в девяти встречах. Подопечные Сандро Шварца одержали 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.

Бело-голубые отстают от "Краснодара", расположившегося на первой строчке, на 2 балла.

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