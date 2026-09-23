Мостовой объяснил успехи "Динамо" в этом сезоне

"Динамо" надо хвалить, но не надо перехваливать. То, что делает "Динамо" сейчас, - правильно, в отличие от прошедшего чемпионата: там решили (действовать) пафосом, лайками и подписчиками, как это сейчас модно.
А теперь мы видим, что команда спокойно, правильно играет, получает удовольствие. Результат есть без шума и пыли - то, что и нужно делать", - сказал Мостовой "Матч ТВ".
На данный момент московское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в девяти встречах. Подопечные Сандро Шварца одержали 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.
Бело-голубые отстают от "Краснодара", расположившегося на первой строчке, на 2 балла.