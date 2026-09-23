Агент Захаряна отреагировал на отсутствие игрока в заявке сборной России

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"У сборной России есть тренер, он решает, кого вызывать. Если Карпин так решил, значит, посчитал, что Арсен не заслужил вызов в сборную. Не вызвал - значит, не вызвал. Считает, что другие достойны больше", - сказал Голубин "Советскому спорту"

На данный момент Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад". На его счету 4 матча и 0 результативных действий в текущем сезоне.Сборная России сыграет с национальными командами Ирана, Намибии и Нигерии. Матчи пройдут 29 сентября, 3 октября и 6 октября соответственно. В итоговую заявку на эти встречи вошло 29 футболистов.