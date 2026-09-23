На 1 миллион евро подешевели Джон Кордоба из "Краснодара", Нино и Вильмар Барриос из "Зенита", а также Николас Маричаль из московского "Динамо". На пятом месте расположился Слободан Тедич из "Акрона".
На данный момент "Краснодар" занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко в девяти встречах. Московское "Динамо" находится на втором месте в чемпионате с 19 баллами в своем активе. "Зенит" располагается на пятом (18 очков).
Опубликован рейтинг самых подешевевших футболистов РПЛ
Четыре футболиста из топ-клубов РПЛ подешевели на 1 миллион евро по версии интернет-портала Transfermarkt.
Фото: ФК "Краснодар"