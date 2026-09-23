Спортивный директор "Енисея" объяснил отставку Ташуева

Спортивный директор "Енисея" Михаил Комков высказался об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера клуба.

Фото: ФК "Енисей"

"К сожалению, у команды пошла неудачная серия, она затянулась. У Сергея Абуезидовича был хороший старт в "Енисее", команда здорово провела весну, но потом что-то сложилось не так, пошла череда случайностей: где-то гол незасчитанный, где-то пенальти, где-то удаление.