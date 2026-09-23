Спортивный директор "Енисея" объяснил отставку Ташуева

"К сожалению, у команды пошла неудачная серия, она затянулась. У Сергея Абуезидовича был хороший старт в "Енисее", команда здорово провела весну, но потом что-то сложилось не так, пошла череда случайностей: где-то гол незасчитанный, где-то пенальти, где-то удаление.В итоге сели и поговорили с тренером, приняли совместное решение, что на данный момент нужно внести изменения. С Ташуевым расстались нормально, в хороших отношениях", - сказал Комков "Матч ТВ".
Сергей Ташуев был назначен главным тренером красноярского "Енисея" 24 декабря 2025 года. Всего под его руководством команда провела 24 игры, одержала 11 побед, потерпела 7 поражений и 6 раз сыграла вничью. 16 сентября пресс-служба команды объявила об уходе 67-летнего специалиста.
После ухода тренер рассказал, что у него были проблемы со здоровьем, которые мешали ему работать.