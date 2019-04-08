Блез Матюиди про расистские оскорбления: это тупые люди, которым не место на стадионе

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Эмполи
|31
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|30
|11(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:09
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Вчера, 23:17
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (5)
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (5)
Вчера, 22:46
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (10)
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (10)
Вчера, 22:34
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца
Вчера, 22:31
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (3)
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (3)
Вчера, 21:59
Сергей Семак: ничьей мы недовольны (видео)
Сергей Семак: ничьей мы недовольны (видео)
Вчера, 21:38
Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка (1)
Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка (1)
Вчера, 21:16
Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи (32)
Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи (32)
Вчера, 20:55
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве (74)
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве (74)
Вчера, 20:30
"Урал" побил антирекорд "Ротора" 15-летней давности (2)
"Урал" побил антирекорд "Ротора" 15-летней давности (2)
Вчера, 20:21
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (7)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (7)
Вчера, 20:19
"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"
"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"
Вчера, 20:09
"Витесс" Слуцкого упустил победу над ПСВ в концовке встречи (5)
"Витесс" Слуцкого упустил победу над ПСВ в концовке встречи (5)
Вчера, 19:40
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Вчера, 19:10
Болельщики и игроки "Локомотива" поддержали Бориса Ротенберга (6)
Болельщики и игроки "Локомотива" поддержали Бориса Ротенберга (6)
Вчера, 18:50
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ
Вчера, 18:36
Николай Наумов: если "Локомотив" победит "Зенит", у него будут реальные шансы на золото
Николай Наумов: если "Локомотив" победит "Зенит", у него будут реальные шансы на золото
Вчера, 18:30
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
Вчера, 18:22
Александр Кержаков: неплохим результатом для "Зенита" в матче с "Локо" будет даже ничья
Александр Кержаков: неплохим результатом для "Зенита" в матче с "Локо" будет даже ничья
Вчера, 18:14
"Арсенал" в гостях уступил "Эвертону"
"Арсенал" в гостях уступил "Эвертону"
Вчера, 18:13
Кристиан Нобоа: у "Зенита" впереди девять финалов (1)
Кристиан Нобоа: у "Зенита" впереди девять финалов (1)
Вчера, 18:02
"Зенит" объявил состав на матч с "Локомотивом" (6)
"Зенит" объявил состав на матч с "Локомотивом" (6)
Вчера, 17:55
Кварацхелия - в старте "Локомотива" на матч с "Зенитом" (6)
Кварацхелия - в старте "Локомотива" на матч с "Зенитом" (6)
Вчера, 17:37
В Бразилии назвали зарплату Роши в "Крузейру" (2)
В Бразилии назвали зарплату Роши в "Крузейру" (2)
Вчера, 17:13
"Краснодар-2" вырвал победу у "Спартака-2" (4)
"Краснодар-2" вырвал победу у "Спартака-2" (4)
Вчера, 17:06
Избитый болельщик "Спартака" не будет жаловаться в полицию (2)
Избитый болельщик "Спартака" не будет жаловаться в полицию (2)
Вчера, 16:55
Петар Занев: Аленичев попросил меня извиниться перед командой (2)
Петар Занев: Аленичев попросил меня извиниться перед командой (2)
Вчера, 16:39
Ольга Смородская: в игре "Локомотива" нет креатива (4)
Ольга Смородская: в игре "Локомотива" нет креатива (4)
Блез Матюиди про расистские оскорбления: это тупые люди, которым не место на стадионе
Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди прокомментировал расистские оскорбления, которым он и его одноклубник Мойзе Кин подверглись во время матча с "Кальяри".
"В какие-то моменты, когда мы получали мяч, были слышны обезьяньи крики. Я особенно запомнил два таких случая, когда Мойзе был перед воротами "Кальяри". Поэтому он так отреагировал, когда забил. После этого все ухудшилось и продолжалось до конца матча.
Для меня это тупые люди, которым не место на футбольных стадионах. Их надо наказать и больше не пускать на матчи. Я не хочу растить своих детей в таком мире. Мы не можем это игнорировать, мы должны бороться. Нельзя больше слушать эти уханья, нельзя бояться. Надо набраться смелости для борьбы. Считаю, рефери повел себя неправильно, он должен был остановить матч", - цитирует Матюиди Canal Football Club.
Sport24.ru
"В какие-то моменты, когда мы получали мяч, были слышны обезьяньи крики. Я особенно запомнил два таких случая, когда Мойзе был перед воротами "Кальяри". Поэтому он так отреагировал, когда забил. После этого все ухудшилось и продолжалось до конца матча.
Для меня это тупые люди, которым не место на футбольных стадионах. Их надо наказать и больше не пускать на матчи. Я не хочу растить своих детей в таком мире. Мы не можем это игнорировать, мы должны бороться. Нельзя больше слушать эти уханья, нельзя бояться. Надо набраться смелости для борьбы. Считаю, рефери повел себя неправильно, он должен был остановить матч", - цитирует Матюиди Canal Football Club.
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.