Италия Серия А 2018/19 
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Наполи
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Аталанта
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Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
Парма
Дженоа
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Эмполи
Болонья
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 31 34
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Эмполи 31 28
18 Болонья 30 27
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 30 11(-3)
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Блез Матюиди про расистские оскорбления: это тупые люди, которым не место на стадионе

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди прокомментировал расистские оскорбления, которым он и его одноклубник Мойзе Кин подверглись во время матча с "Кальяри".

"В какие-то моменты, когда мы получали мяч, были слышны обезьяньи крики. Я особенно запомнил два таких случая, когда Мойзе был перед воротами "Кальяри". Поэтому он так отреагировал, когда забил. После этого все ухудшилось и продолжалось до конца матча.

Для меня это тупые люди, которым не место на футбольных стадионах. Их надо наказать и больше не пускать на матчи. Я не хочу растить своих детей в таком мире. Мы не можем это игнорировать, мы должны бороться. Нельзя больше слушать эти уханья, нельзя бояться. Надо набраться смелости для борьбы. Считаю, рефери повел себя неправильно, он должен был остановить матч", - цитирует Матюиди Canal Football Club.

Sport24.ru
Теги: Матюиди Ювентус Серия А
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