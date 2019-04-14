"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|31
|57
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
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"Наполи" обыграл "Кьево" из Вероны в матче 32-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
32 тур
"Кьево" – "Наполи" 1:3
Голы: Кулибали, 15, Милик, 64, Кулибали, 81, Цесар, 90
"Кьево": Соррентино, Андреолли, Барба, Цесар, Депаоли, Джаккерини, Диуссе, Вигнато (Лери, 67), Хетемай, Стемпиньски (Кийине, 80), Меджорини (Грубац, 74)
"Наполи": Оспина, Гулам, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Зелиньски, Руис (Юнес, 73), Мертенс, Кальехон (Верди, 81), Инсинье (Аллан, 67), Милик
Чемпионат Италии
32 тур
"Кьево" – "Наполи" 1:3
Голы: Кулибали, 15, Милик, 64, Кулибали, 81, Цесар, 90
"Кьево": Соррентино, Андреолли, Барба, Цесар, Депаоли, Джаккерини, Диуссе, Вигнато (Лери, 67), Хетемай, Стемпиньски (Кийине, 80), Меджорини (Грубац, 74)
"Наполи": Оспина, Гулам, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Зелиньски, Руис (Юнес, 73), Мертенс, Кальехон (Верди, 81), Инсинье (Аллан, 67), Милик
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