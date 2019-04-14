Италия Серия А 2018/19 
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Наполи
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Аталанта
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Лацио
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Сассуоло
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СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 31 57
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 31 52
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 32 11(-3)
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"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии

"Наполи" обыграл "Кьево" из Вероны в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

32 тур

"Кьево" – "Наполи" 1:3

Голы: Кулибали, 15, Милик, 64, Кулибали, 81, Цесар, 90

"Кьево": Соррентино, Андреолли, Барба, Цесар, Депаоли, Джаккерини, Диуссе, Вигнато (Лери, 67), Хетемай, Стемпиньски (Кийине, 80), Меджорини (Грубац, 74)

"Наполи": Оспина, Гулам, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Зелиньски, Руис (Юнес, 73), Мертенс, Кальехон (Верди, 81), Инсинье (Аллан, 67), Милик
Теги: Наполи Кьево Серия А
Сегодня, 21:09
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