Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14(-3)
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СМИ: "Рома" предложила Конте зарплату в размере 9,5 миллиона евро за сезон
"Рома" намерена пригласить Антонио Конте на пост главного тренера летом.
Как утверждает Calciomercato, римляне предложили 49-летнему итальянцу зарплату в размере 9,5 миллиона евро за сезон.
Конте потребовал от "Ромы" определенные "технические" гарантии: в частности, подбор игроков для того, чтобы создать команду, способную конкурировать с "Ювентусом". Кроме того, должность спортивного директора римлян может занять близкий друг итальянского специалиста - Джанлука Петрачи.
Напомним, последним место работы Конте был "Челси". Под руководством итальянца "синие" выиграли чемпионат и Кубок Англии.
Конте также известен по работе в "Ювентусе", который трижды становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Суперкубок страны под руководством этого специалиста.
"СЭ"
Как утверждает Calciomercato, римляне предложили 49-летнему итальянцу зарплату в размере 9,5 миллиона евро за сезон.
Конте потребовал от "Ромы" определенные "технические" гарантии: в частности, подбор игроков для того, чтобы создать команду, способную конкурировать с "Ювентусом". Кроме того, должность спортивного директора римлян может занять близкий друг итальянского специалиста - Джанлука Петрачи.
Напомним, последним место работы Конте был "Челси". Под руководством итальянца "синие" выиграли чемпионат и Кубок Англии.
Конте также известен по работе в "Ювентусе", который трижды становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Суперкубок страны под руководством этого специалиста.
"СЭ"
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