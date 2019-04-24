Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Аталанта
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Кальяри
Фиорентина
Сассуоло
СПАЛ
Парма
Дженоа
Болонья
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 33 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Аталанта 33 56
6 Рома 33 55
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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СМИ: "Рома" предложила Конте зарплату в размере 9,5 миллиона евро за сезон

"Рома" намерена пригласить Антонио Конте на пост главного тренера летом.

Как утверждает Calciomercato, римляне предложили 49-летнему итальянцу зарплату в размере 9,5 миллиона евро за сезон.

Конте потребовал от "Ромы" определенные "технические" гарантии: в частности, подбор игроков для того, чтобы создать команду, способную конкурировать с "Ювентусом". Кроме того, должность спортивного директора римлян может занять близкий друг итальянского специалиста - Джанлука Петрачи.

Напомним, последним место работы Конте был "Челси". Под руководством итальянца "синие" выиграли чемпионат и Кубок Англии.

Конте также известен по работе в "Ювентусе", который трижды становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Суперкубок страны под руководством этого специалиста.

"СЭ"
Теги: Конте Рома Серия А
Сегодня, 17:43
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