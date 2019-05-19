Криштиану Роналду: год с Аллегри был для меня особенным
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил главного тренера клуба Массимилиано Аллегри за его вклад в историю "старой синьоры".
51-летний итальянец покинет бьянконери по окончании сезона.
"Спасибо Вам, мистер! Да, вместе мы пробыли всего один год, но каким особенным он получился! Вы не только великолепный тренер, но и великолепный человек. Мне было очень приятно с вами работать!" - написал Роналду в твиттере.
"Газета.ру"
51-летний итальянец покинет бьянконери по окончании сезона.
"Спасибо Вам, мистер! Да, вместе мы пробыли всего один год, но каким особенным он получился! Вы не только великолепный тренер, но и великолепный человек. Мне было очень приятно с вами работать!" - написал Роналду в твиттере.
"Газета.ру"