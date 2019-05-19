Криштиану Роналду: год с Аллегри был для меня особенным

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил главного тренера клуба Массимилиано Аллегри за его вклад в историю "старой синьоры".

51-летний итальянец покинет бьянконери по окончании сезона.

"Спасибо Вам, мистер! Да, вместе мы пробыли всего один год, но каким особенным он получился! Вы не только великолепный тренер, но и великолепный человек. Мне было очень приятно с вами работать!" - написал Роналду в твиттере.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Аллегри Ювентус Серия А
Сегодня, 00:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама