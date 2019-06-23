Жена Икарди опровергла информацию, будто Конте посоветовал искать игроку новую команду

Сегодня газета Corriere dello Sport сообщила, что у Ванды Нары, жены и агента форварда "Интера" Мауро Икарди, состоялся телефонный разговор с тренером. Конте якобы сказал, что не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне. Позже Нара опровергла эту информацию:- Видя, как некоторые люди не могут отделить лживые новости, хочу прояснить – я никому не звонила.К сожалению, многие пишут об этой огромной лжи, - написала Ванда в Твиттере.