Президент "Наполи": не понимаю, почему "Баварии" Хамеса отдали просто так, а у нас просят € 42 млн

Руководитель "Наполи" Аурелио Де Лаурентис поделился перипетиями трансферных переговоров с мадридским "Реалом" о переходе Хамеса Родригеса, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды за мюнхенскую "Баварию"."Я не понимаю, почему "Баварии" Хамеса отдали просто так, а у нас просят € 42 млн. Их бюджет больше в три раза. Если бы Хамес смог уйти в аренду, никто бы ничего не сказал, и мы бы подписали ещё одного игрока", – приводит слова президента "Наполи" испанское издание Marca.Последние два сезона 27-летний Хамес провёл в мюнхенской "Баварии". Действующие чемпионы Германии заплатили "Реалу" € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 42 млн. Контракт Родригеса с "Реалом" действует до лета 2021 года.