Леонардо Бонуччи: Де Лигт был нужен "Ювентусу" для того, чтобы продолжать расти

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поделился мнением о переходе в итальянский клуб 19-летнего защитника Маттейса де Лигта из "Аякса"."Де Лигт – лучший молодой центральный защитник в мире. Мы должны были сделать этот шаг и приобрести его для того, чтобы продолжать расти. Это очень хорошо для команды. Кроме де Лигта, Мериха Демираля и Даниэле Ругани у нас есть талантливые молодые игроки, которые помогут нам быть конкурентоспособными во всех турнирах", – сказал Бонуччи.