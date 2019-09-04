Демба Ба — о расистских оскорблениях Лукаку: теперь хочется, чтобы все темнокожие футболисты покинули Серию А

Экс-игрок лондонского "Челси" Демба Ба, ныне выступающий в Турции, прокомментировал историю с форвардом Ромелу Лукаку, который подвергся расистским оскорблением во время матча чемпионата Италии между "Интером" и "Кальяри".

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