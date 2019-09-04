Демба Ба — о расистских оскорблениях Лукаку: теперь хочется, чтобы все темнокожие футболисты покинули Серию А
Экс-игрок лондонского "Челси" Демба Ба, ныне выступающий в Турции, прокомментировал историю с форвардом Ромелу Лукаку, который подвергся расистским оскорблением во время матча чемпионата Италии между "Интером" и "Кальяри".
фото: Getty Images
"Это именно то, почему я решил не играть там, когда была возможность. И теперь хочется, чтобы все темнокожие футболисты покинули Серию А. Конечно, это не прекратит глупости от фанатов, но они больше не будут задевать другие расы", — написал Ба в своём "твиттере".
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