Генрих Мхитарян: в Англии уже не чувствовал удовольствия от игры

Полузащитник Генрих Мхитарян поделился эмоциями от перехода из "Арсенала" в "Рому" на правах аренды."Сейчас я нахожусь в Риме и сосредоточен на Серии А. Это не шаг назад, поскольку здесь играют в прекрасный футбол. Я хотел сменить обстановку, и для меня это отличная возможность. Мне нравится играть в футбол, где бы я ни был. В Англии я уже не чувствовал удовольствия от игры.Я никогда не сдамся и буду бороться до конца. Не боюсь давления, уже привык играть с отличными командами. Я знаю, что малейшая ошибка подвергается критике, в то время как хорошее выступление превозносится. Если вы играете в футбол, то должны быть готовы к критике. Серия A — отличная возможность, я сразу же с энтузиазмом принял её. Мы даже не говорили о деньгах», — цитирует Мхитаряна Calciomercato.