Маурицио Сарри: "Ювентус" хорошо справился, чтобы заработать одно очко

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал результат выездного матча 3-го тура итальянской Серии А с "Фиорентиной" (0:0)."Мы не показали футбол хорошего качества. Ситуация была очень трудной. "Фиорентина" действовала хорошо, а мы не смогли освежить игру, поскольку использовали все замены из-за травм.Учитывая всё это, мы хорошо справились, проявили характер, чтобы заработать одно очко. Мы часто теряли мяч, что может быть следствием физического состояния.Тяжело играть во Флоренции во второй половине дня, когда на дворе фактически лето", - цитирует Сарри Football Italia.