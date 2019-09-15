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Винченцо Монтелла: думаю, что вся Флоренция гордится командой

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла прокомментировал ничью с "Ювентусом" в 3-м туре чемпионата Италии.

"Я горжусь тем, что в этом сезоне мы два матча провели на высшем уровне с сильными соперниками. Мы можем играть с любой командой. К сожалению, когда мы имеем 10-15 ударов, но не забиваем, то это разочаровывает. Я думаю, что вся Флоренция гордится командой. Победа была бы вишенкой на торте, но мы все равно на правильном пути", - цитирует Монтеллу Football Italia.


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Теги: Монтелла Фиорентина Ювентус Серия А
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