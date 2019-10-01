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Андрей Шевченко: приехал в Милан не для того, чтобы вести переговоры с клубом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника "Милана".

"Люблю "Милан", но клуб не связывался со мной, я не думаю о нём сейчас. Я тренер сборной Украины, у меня есть обязательства перед страной, я хочу вывести команду на чемпионат Европы. Да, я приехал в Милан, но не для того, чтобы вести переговоры. Хочу лишь посмотреть на своих футболистов, Малиновский очень хорошо проявляет себя в "Аталанте". После матча я встречусь со знакомыми из "Милана", но это будет дружеский ужин. Мы делаем так каждый раз, когда собираемся вместе", - цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Шевченко Милан Серия А
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