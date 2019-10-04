На матч "Интер" - "Ювентус" продано билетов на 6,5 млн евро. Это рекорд Серии А

На матч 7-го тура Серии А "Интер" - "Ювентус" проданы все 75 тысяч билетов. Как сообщает Gazzetta dello Sport, выручка с продажи всех билетов составила 6,5 млн евро, что является новым рекордом чемпионата Италии.Кроме того, права на показ игры купили более 40 вещателей, которые будут транслировать встречу более чем в 200 странах."Интер" и "Ювентус" провели между собой 235 матчей. Преимущество на стороне бьянконери: 101 победа против 62 у "Интера".Матч состоится 6 октября и начнется в 21:45 мск.