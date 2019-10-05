Антонио Конте назвал невеждами фанатов "Ювентуса", требующих лишить тренера звезды на стадионе клуба

Главный тренер "Интера" Антонио Конте обрушился с критикой на болельщиков "Ювентуса", которые требуют отдать звезду Конте на стадионе туринского клуба завершившему карьеру полузащитнику Клаудио Маркизио. Конте, напомним, в прошлом играл за "Ювентус", выиграв с ним 5 чемпионских титулов Серии А, а после тренировал клуб, приведя команду к 3 чемпионским титулам. Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли уже успел отвергнуть предложение фанатов, которые взбешены тем, что Конте возглавил "Интер" — принципиального соперника "Юве"."Я разочарован тем, что Аньелли пришлось вмешиваться, ведь это лишь придало гласность вульгарному предложению, движению, полному невежества, характеризующемуся отсутствием ценностей и образования.Я даже не хотел обсуждать это, но вы в средствах массовой информации освещаете действия этих глупых и невежественных людей. Это не болельщики, а невежды. Это спорт, а не война. Порой люди об этом забывают.Это спорт, который должен отражать позитивные человеческие ценности, а не ненависть и насилие. Если это не так, то я уйду первым. Никто не заставляет меня работать тренером. Становится все труднее, потому что общество в настоящее время оказывает внимание ненависти и насилию. Честно говоря, мне приходится тяжело после возвращения в Италию из Англии. Я вижу происходящее и удивляюсь, почему я этим занимаюсь.Пока моя страсть к этому спорту превосходит эти проблемы, я буду продолжать. Если моя страсть утихнет, я буду первым, кто скажет, что пришло время объявить об уходе. Это не будет большой потерей для футбола, но и для меня потерей не будет", — цитирует Конте AS.