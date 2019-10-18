Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал возможный переезд Дриса Мертенса и Хосе Кальехона в чемпионат Китая.
"Я совсем не готов удерживать их всеми силами. У каждого игрока есть своя цена, которая зависит от чемпионата, уровня игры, возраста и желаний футболиста.
Если они хотят продать себя в Китай и два-три года жить в дерьме ради раздутой зарплаты, это их проблема. Я не считаю чемпионат Китая конкурентоспособным. Он слишком далек от этого.
В жизни приходится выбирать между счастьем, работой, которой наслаждаешься, и деньгами. Для меня деньги — средство, а не цель. Если же для них это цель, пусть едут в Китай", — приводит слова Лаурентиса Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.
32-летние Мертенс и Кальехон выступают в "Наполи" с 2013 года. После семи туров неаполитанцы занимают 4-е место в турнирной таблице Серии А и имеют 13 очков в активе.
Sport24
Президент "Наполи": если Мертенс и Кальехон готовы жить в дерьме ради зарплаты, пусть едут в Китай
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»