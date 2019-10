Санчес призвал к мирному урегулированию протестов в Чили, в результате которых погибли 11 человек

View this post on Instagram

Acepto los reclamos para un Chile mejor, pero de forma pac?fica y sin destruir los bienes que todos necesitamos. De esa manera nos da?amos nosotros mismos. Los que mas sufren con esto son los ni?os que no entienden que cosas pasan por culpa de nosotros los adultos. Debemos estar m?s unidos que nunca por un Chile mejor ?? Hago un llamado a buscar acuerdos y soluciones. Todo por un chile mejor y por los ni?os que no tienen culpa de nada, ellos son el presente y el futuro de nuestro Chile ????