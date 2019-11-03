Сабатини: Ибрагимович хочет перейти в "Болонью" из-за Михайловича

Спортивный директор "Болоньи" Вальтер Сабатини прокомментировал возможный переход нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в итальянский клуб."Ибрагимович хочет перейти в "Болонью" из-за его отношений с Синишей Михайловичем. Это не фантастика, подобное может произойти. И если это произойдет, то благодаря их тесной связи. Златан хотел бы помочь Михайловичу, и могу сказать, что мы сделаем всё, чтобы это безумие состоялось», — приводит слова Сабатини Tuttomercatoweb.Ранее сообщалось, что "Болонья" готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт, рассчитанный на 18 месяцев. Контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце этого года.