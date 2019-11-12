"Эмполи" уволил главного тренера

L’Empoli FC rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Cristian Bucchihttps://t.co/KFZM8tVZkU — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) November 12, 2019

"Эмполи" после домашнего поражения от "Пескары" (1:2) отправил в отставку главного тренера Кристиана Букки.В первых 12 турах сезона-2019/20 "Эмполи" набрал всего 17 очков, а в последних шести турах — 3 очка, при этом перед командой стоит задача вернуться в Серию А.Временно исполнять обязанности главного тренера будет тренер молодежной команды Антонио Буске. Главным претендентом на освободившуюся должность СМИ считают бывшего тренера "Кротоне" и "Удинезе" Давиде Николу.