СМИ узнали о тайной свадьбе Роналду в Марокко

Как сообщает Novella 2000, свадьбу пришлось провести с минимальной оглаской, поскольку мать футболиста Долорес Авейру находится в плохих отношениях с невесткой. Пара также предпочла, чтобы на мероприятии не было фотографов.
Роналду часто посещает Марокко и планирует открыть там гостиницу своей сети Pestana CR7.
Джорджина и Роналду начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017 года Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у футболиста сборной Португалии четверо детей — трое старших от суррогатных матерей.
Sport24.ru