» » СМИ узнали о тайной свадьбе Роналду в Марокко

СМИ узнали о тайной свадьбе Роналду в Марокко

Футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду тайно обручился со своей невестой Джорджиной Родригес в Марокко.

Как сообщает Novella 2000, свадьбу пришлось провести с минимальной оглаской, поскольку мать футболиста Долорес Авейру находится в плохих отношениях с невесткой. Пара также предпочла, чтобы на мероприятии не было фотографов.

Роналду часто посещает Марокко и планирует открыть там гостиницу своей сети Pestana CR7.

Джорджина и Роналду начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017 года Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у футболиста сборной Португалии четверо детей — трое старших от суррогатных матерей.



Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Роналду Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Спартак" отказался от участия в турнире в США и проведет январский сбор в ОАЭ 1
СМИ узнали о тайной свадьбе Роналду в Марокко
Моуринью: это привилегия - прийти в клуб и испытать счастье из-за состава, который есть
Датский журналист: если бы Эриксен был машиной, ему бы сейчас был нужен основательный пит-стоп!
"Барселона" хочет продлить контракт с 18-летним воспитанником с отступными 75 млн
В "Сочи" прокомментировали информацию о возможном назначении Бердыева
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией 1
Экс-игрок "Малаги" Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша
Директор академии "Барселоны": мы хотим своих молодых игроков или Неймара? Или и того, и другого?
Крауч об увольнении Почеттино: другой клуб бы поставил ему памятник
Медведев: ждем возвращения Малкома в строй 4
Карпов сможет сыграть с "Крыльями Советов", участие Влашича в матче под вопросом
Манчини хочет для Италии товарищеские матчи с Англией и Германией
Медведев: "Зенит" надеется на Кокорина. Он тренируется и набирает форму 4
Футболист сборной Турции о воинском приветствии на матчах: мы все за мир 1
Радимов: сборная России - второй эшелон европейского футбола 1
Ароян продлил контракт с "Уралом"
РФС хочет запретить оскорблявшим Дзюбу болельщикам посещать матчи сборной России на Евро 12
"Зенит" высмеял популярность "Спартака" в китайских соцсетях 20
Гамула: я даже поставил на то, что Дзюба забьет Сан-Марино, но проиграл 4
Газзаев: абсолютно уверен, что Россия и Бельгия выйдут из группы на Евро-2020 2
Колосков: Уэльс и Финляндия - одинаковые, но по классу эти команды гораздо ниже сборной России 5
Экс-президент "Интера": "Тоттенхэм" сделал правильный выбор, пригласив Моуринью 1
Де Брейне - о жеребьевке ЧЕ-2020: футбол становится все больше похож на бизнес 4
Президент "Оренбурга" прокомментировал интерес "Сочи" к Федотову
Семин: с Рыбусом все в порядке, он будет играть в следующем матче
"Спартак" обратился в полицию: вратарь команды Ребров столкнулся с мошенниками 2
Бывшая жена Кержакова напомнила супруге Тарасова о его скандальном разводе с Бузовой: делай выводы
Чалханоглу заявил, что он уйдет из "Милана", если его позовет "Бавария"
Бородюк: нет у России культуры боления 6
Все новости