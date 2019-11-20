Джан: вижу себя игроком "Ювентуса", но ситуация должна измениться

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан недоволен своим игровым временем в текущем сезоне. В сентябре стало известно, что "Ювентус" не включил Джана в заявку для участия в Лиге чемпионов-2019/20. Хавбек принял участие лишь в 4 матчах туринцев в Серии А, отыграв в общей сложности 150 минут."Я все еще игрок "Ювентуса". Очевидно, я не удовлетворен своей ситуацией, но нажимаю на газ и выкладываюсь на 100% на каждой тренировке.Пытаюсь изменить свое положение, ни один игрок не счастлив, когда не выходит на поле. Такова моя ситуация в Турине прямо сейчас, и зимой мне нужно подумать о том, что имеет для меня наибольшее значение. Конечно, я вижу себя в "Ювентусе", но ситуация должна измениться", — цитирует Джана Corriere Dello Sport.В услугах Джана, по слухам, заинтересованы несколько европейских команд.