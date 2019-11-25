Михайлович появится на публике впервые за полгода после обнаружения рака

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович во вторник проведет пресс-конференцию совместно со своими лечащими врачами.Это будет первое появление 50-летнего специалиста на публике после объявления в начале июля о том, что у него обнаружена лейкемия.Михайлович был выписан на прошлой неделе после прохождения третьего курса химиотерапии. В клинике ему была проведена трансплантация костного мозга.Несмотря на болезнь, Михайлович участвовал в работе команды по видеосвязи. В двух стартовых турах Серии А он лично присутствовал на матчах "Болоньи", имея специальное разрешение от врачей.