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Михайлович появится на публике впервые за полгода после обнаружения рака

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович во вторник проведет пресс-конференцию совместно со своими лечащими врачами.

Это будет первое появление 50-летнего специалиста на публике после объявления в начале июля о том, что у него обнаружена лейкемия.

Михайлович был выписан на прошлой неделе после прохождения третьего курса химиотерапии. В клинике ему была проведена трансплантация костного мозга.

Несмотря на болезнь, Михайлович участвовал в работе команды по видеосвязи. В двух стартовых турах Серии А он лично присутствовал на матчах "Болоньи", имея специальное разрешение от врачей.

Sport24.ru


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Теги: Михайлович Болонья Серия А
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