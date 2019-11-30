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Сарри: Роналду не такой игрок, как все остальные

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду готов сыграть против "Сассуоло" в матче 14-го тура Серии А (1 декабря).

"Криштиану — огромный ресурс. У него есть выносливость, но, возможно, ему сейчас не хватает резкости, чего и следовало ожидать.

У нас есть три нападающих невероятного потенциала, поэтому мы всегда ожидаем от них многого. Криштиану тренировался хорошо: частично с командой, частично индивидуально, но он готов сыграть".

Также Сарри в очередной раз прокомментировал ситуацию с недовольством Криштиану после своей замены в матче 11-го тура Серии А против "Милана". Тогда футболист не пожал руку тренеру, не дождался окончания матча и уехал со стадиона.

"Все великие нападающие становятся раздражительными, если они не забивают голы, и я думаю, что это здоровое отношение. Послушайте, разумеется, что Роналду не такой игрок, как все остальные, и не важно, как мне положено говорить. Не все игроки одинаковы. Если бы кто-то не принял эту ситуацию, это было бы проблемой для них, а не для команды, но я не вижу таких проблем", — цитирует Сарри Football Italia.

Sport24


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Теги: Сарри Роналду Ювентус
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