Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за "Ювентус" в Серии A

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, вышедший в стартовом составе туринской команды в матче 16-го тура с "Удинезе", проводит свой 478-й матч за "старую синьору" в Серии A.Таким образом, Буффон близок к тому, чтобы установить рекорд по количеству матчей в высшем итальянском дивизионе в составе "Ювентуса".41-летний вратарь теперь делит по этому показателю первое место с нападающим Алессандро Дель Пьеро, который также провел 478 матчей за "Юве" в Серии A.