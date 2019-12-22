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Гаттузо: хочу прикоснуться к душам игроков "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над "Сассуоло" (2:1) в 17-м туре Серии А. Неаполитанцы забили решающий гол на 4-й компенсированной минуте и прервали 8-матчевую серию без побед в чемпионате. Для Гаттузо это первая победа на посту главного тренера клуба.

"Мы знаем, что все еще нездоровы, до этого матча не выигрывали два месяца. Я знал, что мы не сможем вылечиться за одну ночь, но у нас сильная команда, и мы начинаем видеть изменения. У нас нет нехватки мастерства. Нужно просто найти баланс и наслаждаться футболом.

Я не хочу говорить со своими игроками, хочу прикоснуться к их душам. Это единственный метод, по которому я работаю. Знаю, что некоторым игрокам может не нравиться, что я кричу на них 24 часа в сутки, но это мой стиль", — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

В таблице Серии A "Наполи" (24 очка) располагается на восьмой строчке, а "Сассуоло" (19) занимает 13-е место.

Sport24


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Теги: Гаттузо Наполи Серия А Сассуоло
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