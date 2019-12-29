Переход Холанда в "Ювентус" задерживается из-за требований игрока по зарплате

"Ювентус" ещё не оформил трансфер нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда, несмотря на сообщения о победе туринцев в борьбе за игрока.По информации Calciomercato.com, переход норвежца в стан бьянконери задерживается из-за требований игрока по зарплате. 19-летний футболист хочет получать в новом клубе € 10,25 млн за сезон, однако "старая синьора" не готова удовлетворить его требования. Тем не менее в "Ювентусе" уверены в итоговой договорённости с Холандом, поскольку его интересы представляет агент Мино Райола, находящийся в хороших отношениях с клубом.Ранее сообщалось, что трансфер Холанда в январе 2020 года обойдётся "Ювентусу" в € 30 млн — именно такая сумма отступных значится в контракте игрока.