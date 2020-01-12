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"Милан" заинтересован в подписании защитника "Баварии" Боатенга

Итальянский "Милан" проявляет интерес к немецкому защитнику "Баварии" Жерому Боатенгу, сообщает Sky Germany.

Несмотря на то что ранее главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик объявил, что клуб не рассматривает предложения по Жерому Боатенгу, "Милан" поинтересовался о возможности подписания немецкого защитника. Предпочтительная формула сделки Боатенга — аренда с опцией выкупа, однако зарплата игрока станет главной проблемой для россонери. Сообщается, что в случае продажи 31-летнего защитника немецкий клуб намерен выручить не менее € 15 млн.

Также ожидается, что в ближайшие дни "Милан" официально объявит о переходе защитника "Аталанты" Симона Кьера, который уже прошёл медобследование перед переходом в клуб.

Жером Боатенг принял участие в 15 матчах в этом сезоне за "Баварию" во всех соревнованиях. Контракт немецкого защитника с клубом рассчитан до лета 2021 года.

"Чемпионат"


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Теги: Милан Бавария Боатенг Бундеслига Серия А
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