Райола не исключает, что Погба вернется в "Ювентус"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола не исключает, что француз покинет клуб и вернется в Турин.

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"Италия для Погба как второй дом. Он не против вновь выступать за "Ювентус". Но для начала надо дождаться Евро-2020. Поль хочет выступать за высоком уровне, но он не может уйти из "МЮ", когда команда в плохом положении", - цитирует агента Goal.com.



Напомним, Погба перешел в "МЮ" из "Ювентуса" летом 2016 года. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.



В нынешнем Погба много времени пропустил из-за травмы. Он провел всего семь матчей в АПЛ.