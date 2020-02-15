По информации Football Italia, руководство "россонери" хочет подписать полноценный контракт с хорватом Анте Ребичем, принадлежащего франкфуртскому "Айнтрахту". Transfermarkt оценивает трансфер Ребича в 30 миллионов евро.
Летом 2019-го Ребич был арендован "Миланом", а в "Айнтрахт" на тех же условиях перешел игрок миланцев Андре Сильва.
В нынешнем сезоне Ребич сыграл 21 матч за "Милан" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи.
Особенно хорошо 26-летний хорват стал проявлять себя в последнее время и стабильно забивать голы. В том числе, в недавнем полуфинале Кубка Италии против "Ювентуса" - 1:1, гол "Милана" на счету Ребича.
"Милан" планирует выкупить Ребича у "Айнтрахта"
"Милан" хочет оставить хорватского нападающего Анте Ребича в клубе по окончании срока аренды.
Фото: Global Look Press
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