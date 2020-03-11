"Всю карьеру играет, как прокаженный". Комментатор Матч ТВ - о Ругани, у которого обнаружили коронавирус

Причем для определения этого и анализы не надо было брать. Всю карьеру в Юве играет, как прокаженный. https://t.co/HJ1LhZ7Fb7— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) March 11, 2020
"Причем для определения этого и анализы не надо было брать. Всю карьеру в "Юве" играет, как прокаженный", — написал Шнякин в своём Twitter-аккаунте.
Напомним, что вчера у Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус. Игрок изолирован и выполняет все необходимые процедуры.
Ранее чемпионат Италии был приостановлен до 3-го апреля из-за эпидемии коронавируса в стране.