"Всю карьеру играет, как прокаженный". Комментатор Матч ТВ - о Ругани, у которого обнаружили коронавирус

Комментатор Матч ТВ Дмитрий Шнякин прокомментировал новость об обнаружении у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани коронавирусной инфекции.

Причем для определения этого и анализы не надо было брать. Всю карьеру в Юве играет, как прокаженный. https://t.co/HJ1LhZ7Fb7 — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) March 11, 2020

"Причем для определения этого и анализы не надо было брать. Всю карьеру в "Юве" играет, как прокаженный", — написал Шнякин в своём Twitter-аккаунте.Напомним, что вчера у Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус. Игрок изолирован и выполняет все необходимые процедуры.Ранее чемпионат Италии был приостановлен до 3-го апреля из-за эпидемии коронавируса в стране.