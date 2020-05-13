Шевченко: возглавить "Милан" - одна из моих целей

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что хотел бы возглавить итальянский "Милан".
Фото: LIGA.net
Напомним, Шевченко выступал за миланский клуб с 1999 по 2006.

- Мне бы хотелось, чтобы это когда-нибудь произошло. Я храню эту команду в своём сердце и очень люблю её болельщиков. Это одна из моих целей. Однако сейчас я думаю только о сборной Украины.

"Милану" нужно постараться закончить сезон как можно лучше. Игроки должны выложиться по максимуму, чтобы показать уважение к болельщикам, - цитирует специалиста Sky Sports Italia.

Шевченко: "Милан" - мой второй дом

Напомним, что в составе "Милана" Шевченко выиграл Серию А, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии. Украинский футболист вышел на поле в 208 матчах чемпионата Италии и забил 127 голов.

В текущем сезоне после 26-ти туров "Милан" занимает 7-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 36 очков.

Под руководством Шевченко сборная Украины вышла на Евро с первого места в противостоянии с командами Португалии и Сербии. УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за коронавируса.


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Теги: Шевченко Милан Серия А
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