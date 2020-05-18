Об этом сообщает Football Italia.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о запрете спортивных мероприятий до 14 июня.
Ранее чемпионат Италии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, планировали возобновить 13 июня. Клубам остаётся доиграть 12 туров. Лидером после 26 сыгранных матчей является "Ювентус".
Чемпионат Италии не возобновится как минимум до 14 июня
Чемпионат Италии, который планировали возобновить 13 июня, не начнётся ранее 14 июня.
Фото: Getty Images
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