Чемпионат Италии не возобновится как минимум до 14 июня

Чемпионат Италии, который планировали возобновить 13 июня, не начнётся ранее 14 июня.

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Об этом сообщает Football Italia.



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о запрете спортивных мероприятий до 14 июня.



Ранее чемпионат Италии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, планировали возобновить 13 июня. Клубам остаётся доиграть 12 туров. Лидером после 26 сыгранных матчей является "Ювентус".

