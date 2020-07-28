"Аталанта" на выезде добыла волевую победу в матче с "Пармой"

"Парма" на своем поле проиграла "Аталанте" в матче 37-го тура чемпионата Италии.

Фото: ФК "Парма"

Поединок завершился волевой победой гостей со счетом 2:1. В конце первого тайма полузащитник "Пармы" Деян Кулушевски открыл счет.



Во втором тайме "Аталанта" смогла вырвать победу благодаря голам Руслана Малиновского и Алехандро Гомеса.



После этой победы в активе команды из Бергамо стало 78 очков и она занимает второе место в турнирной таблице. "Парма" расположилась на 11-й позиции, имея в своем активе 46 баллов.



Чемпионат Италии. 37-й тур



"Парма" - "Аталанта" - 1:2

Голы: Кулушевски, 43, Малиновский, 70, Гомес, 84.



Парма: Сепе, Дармиан, Алвеш, Дермаку, Гальоло (Пеццелла, 83), Кулушевски, Барилла (Якопини, 83), Куртич, Куцка, Капрари (Силигарди, 79), Жервиньо (Карамо, 67)



Аталанта: Голлини, Паломино (Хатебур, 36), Гозенс, Кастань, Кальдара (Мурьель, 61), Шутало (Гьимшити, 46), Фройлер, Рон, Пашалич (Малиновский, 46), Гомес (Тамез, 85), Сапата



Предупреждения: Шутало, 6, Дармиан, 19, Куцка, 45+3