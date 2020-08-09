Пирло: для меня большая честь такое уважение и доверие со стороны "Ювентуса"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился эмоциями от назначения на должность.

Фото: ФК "Ювентус"

"Мне очень приятно. Для меня большая честь такое уважение и доверие со стороны "Ювентуса". Готов к этой удивительной возможности!", - написал бывший футболист сборной Италии в своих соцсетях.



Напомним, что на следующий день после вылета "Ювентуса" от "Лиона" из Лиги Чемпионов стало известно о назначении Пирло на пост главного тренера "старой синьоры". Итальянец выступал в туринском клубе с 2011 по 2015 год. За это время Пирло 4 раза становился чемпионом Серии А и стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.



До Пирло "Ювентус" возглавлял Маурицио Сарри. С туринским клубом в сезоне 2019/2020 специалист выиграл чемпионат Италии, но, несмотря на результат во внутреннем первенстве, был уволен за неудовлетворительный результат в Лиге Чемпионов.