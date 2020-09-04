Зарплата 24-летнего футболиста в итальянском клубе составит 2 миллиона евро в год плюс бонусы. Соглашение с игроком подписано по схеме "4+1".
Напомним, "Аталанта" сегодня официально объявила о переходе Миранчука из "Локомотива". Сумма трансфера, как сообщалось ранее, составила 14,5 млн евро.
Источник: TMW
Стала известна зарплата Алексея Миранчука в "Аталанте"
Итальянские СМИ рассказали, сколько российский полузащитник Алексей Миранчук будет зарабатывать в "Аталанте".
Фото: © ФК "Аталанта"
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