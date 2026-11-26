- Я не был удивлён такой игрой Батракова за "Галатасарай". Алексей уже был хорош, когда выступал за "Локо".
Я ожидал, что он может заиграть таким образом и в Европе. Так что не удивлён, что он очень хорошо играет за "Галатасарай", - цитирует Ньямси Metaratings.
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" летом текущего года за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт.
За турецкий клуб российский полузащитник провел во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.