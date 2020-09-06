"Наполи" проявляет интерес к Кьезе

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Наполи".

Фото: ФК "Фиорентина"

По информации источника, неаполитанцы рассматривают кандидатуру Кьезы на случай, если команду покинет форвард Аркадиуш Милик. Помимо "Наполи" интерес к 22-летнему итальянцу проявляет "Ювентус".



В прошедшем сезоне чемпионата Италии Кьеза провел 24 матча, забил 10 голов, один из которых с пенальти, и сделал 9 результативных передач.



Источник: CalcioNapoli24