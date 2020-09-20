"Ювентус" разгромил "Сампдорию" в дебютном матче Пирло

В Турине состоялся матч первого тура Серии А.
Фото: твиттер "Ювентуса"
Действующий чемпион страны "Ювентус" на своём поле уверенно обыграл "Сампдорию". Встреча закончилась со счётом 3:0.

На 13-й минуте новичок "Юве" Деян Кулусевски открыл счёт. После этого команды долгое время не могли забить. Но концовка осталась за хозяевами. На 78-й минуте Леонардо Бонуччи удвоил преимущество "Старой синьоры", а перед самым свистком Криштиану Роналду поставил точку.

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло.

В следующем туре "Ювентус" сыграет в гостях с "Ромой", а "Сампдория" будет принимать "Беневенто".

Чемпионат Италии

1 тур

Ювентус – Сампдория 3:0

Голы: Кулушевски, 13, Бонуччи, 78, Роналду, 88

Ювентус: Щенсны, Кьеллини (Демирал, 83), Бонуччи, Данило, Фработта (Де Шильо, 67), Кулушевски (Коста, 82), Рэмси, Маккенни, Рабьо, Куадрадо (Бентанкур, 78), Роналду

Сампдория: Аудеро, Коллей, Берешиньски, Депаоли (Йосида, 46), Ауджелло, Тонелли (Рамирес, 46), Янкто, Лери (Квальярелла, 46), Экдаль, Торсби (Верре, 70), Бонаццоли (Дамсгор, 70)

Предупреждения: Тонелли, 4, Фработта, 54

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Теги: Ювентус Серия А Сампдория Пирло
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